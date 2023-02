Rotonda di Selvana, parte l'ultima fase dei lavori alla rete fognaria

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della rotonda fra Viale Brigata Marche e Via Zanella, lunedì 6 febbraio inizierà la seconda ed ultima fase dei lavori collegati di posa della rete fognaria e acquedottistica lungo via Zanella, nel tratto compreso tra Via Piave e Viale Brigata Marche, che sarà ultimata per la data del 10 febbraio 2023.

Per l’esecuzione delle opere in piena sicurezza, dalle ore 9 del 6 febbraio verranno di conseguenza eseguite alcune modifiche alla viabilità, con chiusura totale al traffico veicolare, anche ai bus, del tratto di Via Zanella compreso tra Viale Brigata Marche e Via Piave (indicato in rosso nella planimetria allegata) con ritorno alla situazione ante-intervento del senso unico di Via Piave.