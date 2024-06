Lavori a fognatura e acquedotto: viale d'Alviano chiuso al traffico per un mese

Lunedì 17 giugno inizieranno i lavori di estensione della rete fognaria e ristrutturazione della rete acquedottistica nel centro storico di Treviso. L'intervento, effettuato da Alto Trevigiano Servizi consiste nella realizzazione della rete fognaria, completa dei relativi allacciamenti alle utenze e ristrutturazione della rete acquedottistica per ridurre le perdite in rete nel quadrante Nord-ovest del centro.

Il cantiere lungo Viale D’Alviano verrà chiuso al traffico: verrà eseguito uno scavo profondo per consentire di eseguire i lavori di acquedotto e fognatura in contemporanea per terminare nel minor tempo possibile e successivamente in altre vie oggetto dell’intervento. Si tratta di un lavoro particolarmente importante in quanto consente l’estensione della rete fognaria nella città di Treviso e il collegamento al depuratore del centro storico. Per creare il minor disagio possibile ai resodenti le attività sono state programmate dopo la fine delle scuole. L'ordinanza emessa dal Comune prevede la chiusura al traffico veicolare del Put interno lungo Viale D’Alviano, tra il varco Caccianiga e il varco Frà Giocondo, dal 17 giugno al 10 luglio, appena in tempo per l'inizio di Suoni di Marca, il festival sulle Mura di Treviso che prenderà il via il 12 luglio. Sarà in ogni caso consentito l’accesso solo ai residenti e ai frontisti.