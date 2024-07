Il viceprefetto Roccoberton lascia Treviso: sarà il nuovo Prefetto di Belluno

Il prossimo 15 luglio, a cinque anni di distanza dal suo arrivo, il Viceprefetto vicario della Prefettura di Treviso, Antonello Roccoberton, lascerà la Prefettura trevigiana per assumere le funzioni di Prefetto di Belluno, incarico cui è stato designato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3 luglio scorso.

Arrivato a Treviso dalla Prefettura di Padova nel maggio 2019, ha qui svolto in modo brillante - riscuotendo l’apprezzamento e la stima di interlocutori istituzionali e del personale della Prefettura - le funzioni vicariali, l’incarico in reggenza di dirigente dell'Area “Tutela dei Diritti civili, cittadinanza, e immigrazione”, dell'Area “Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali”, oltre che dell’Area “Ordine e Sicurezza Pubblica”. Tra gli ulteriori incarichi, quello di Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Treviso, nonché quello di Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Conegliano.