Sempre in prima linea, oltre 5mila interventi dei vigili del fuoco nel 2020

Dall'inizio del 2020 ad oggi sono stati ben 5.100 gli interventi dei vigili del fuoco di Treviso, sia dal comando provinciale che dai distaccamenti sul territorio della provincia: sono ben 15 ogni giorno. Mille di questi interventi hanno riguardato incendi o principi d'incendio, 780 incidenti stradali, 550 soccorsi a persone in difficoltà spesso tra le mura domestiche. Ma i pompieri ci sono sempre, anche per altre tipologie di problemi come fughe di gas, apertura di porte allagamenti. E' tempo di bilanci per i vigili del fuoco della Marca che proprio in questi giorni celebrano la loro patrona, Santa Barbara. Dopo l'inaugurazione del tradizionale presepe presso la caserma di Treviso, venerdì 4 dicembre, alle ore 10.30, si terrà, sempre presso il comando provinciale una messa celebrata dal Vescovo, Monsignor Michele Tomasi, senza autorità e pubblico. Per chi volesse seguire la cerimonia potrà farlo dal sito https://www.retevvf.it.

Il comandante provinciale, Giampiero Rizzo, ha approfittato della ricorrenza per diffondere altri numeri importanti dell'attività dei pompieri in questo anno caratterizzato dalla pandemia. Per quanto riguarda l'attività di polizia giudiziaria sono state ben 70 i procedimenti di contestazione di irregolarità in materia di prevenzione e ben 50 informative di reato alla Procura di Treviso per roghi su cui spesso il nucleo di pg ha dovuto svolgere indagini. Sul fronte dell'attività di prevenzione anticendio sono stati più di 400 i progetti esaminati, soprattutto relativi a imprese, e 1000 i sopralluoghi e le visite di controllo per verificare la conformità alle normative. Formati inoltre, nel corso di ben 64 incontri formativi, ben 700 addetti antincendio.