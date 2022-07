Cambio al vertici del vigili del fuoco di Treviso, torna Giuseppe Costa

Cambio al vertice del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Treviso, dove da lunedì 4 luglio a dirigere il comando sarà Giuseppe Costa. L’architetto proveniente da Vicenza manterrà anche la reggenza del comando Berico, fino alla nomina del nuovo dirigente. Costa prende il posto dell’ing. Alberto Maiolo, che è stato promosso dirigente superiore e nominato comandante di Taranto.

Un ritorno a casa per Giuseppe Costa a Treviso, dove ha prestato servizio come funzionario tecnico, fino a ricoprire l’incarico di vice comandante dal 1995 al 2017, dopo aver vinto nel 1994 il concorso come ispettore dei vigili del fuoco. Ha partecipato come funzionario a gran parte delle grandi calamità nazionali, tra cui nel 2009 il terremoto dell’Aquila, nel 2012 il terremoto dell’Emilia Romagna, nel 2016/2017 il terremoto dell’Italia centrale.

Nel 2017, nominato dirigente, dopo la frequentazione del corso, ha assunto l’incarico di dirigente referente del soccorso pubblico, della colonna mobile regionale e della prevenzione e sicurezza tecnica, presso la Direzione regionale del Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia. Nel 2018 è stato nominato dirigente vicario del Comando di Venezia. A luglio 2020 ha assunto il comando dei vigili del fuoco di Vicenza.