La Befana dei vigili del fuoco consegna giochi e dolci ai bambini della pediatria di Treviso

Una grande emozione quella provata stamattina, 6 gennaio, dai bambini ricoverati presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per l’arrivo della befana che si è calata nel terrazzo di pediatria dall’autoscala dei pompieri. L’arrivo di questa strana befana contornata da diversi pompieri ha creato un clima di grande gioia e meraviglia tra i più piccoli, che hanno ricevuto dolci leccornie giocattoli come da tradizione. La vecchia signora, scortata dai vigili del fuoco, dopo aver consegnato i doni ha raggiunto anche i bambini allettati per consegnare i regali anche a chi non poteva alzarsi. L’iniziativa del comando dei vigili del fuoco di Treviso, rappresentata da una folta delegazione guidata dal comandante Giuseppe Costa, è stata accolta con uno speciale ringraziamento dal personale sanitario, che con grande cura e dedizione seguono i bambini nelle terapie.