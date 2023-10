Treviso vince il Green Leaf Award: è la città più verde d'Europa sotto i 100mila abitanti

Treviso ha vinto l'European Green Leaf Award 2025: il trionfo è andato in scena a Tallin dove giovedì pomeriggio, 5 ottobre, si è tenuta la cerimonia di premiazione con la consegna del premio da 200mila euro, andato al capoluogo veneto che, tra due anni, sarà la città verde ambasciatrice d’Europa.

L’European Green Leaf Award è infatti il premio della Commissione Europea che riconosce le performance in ambito ambientale degli enti fra i 20mila e 100mila abitanti basandosi su sette indicatori ambientali, sulla gestione della governance ambientale in città, sulle progettualità messe in campo e sulle azioni future delle amministrazioni locali. Il premio riconosce inoltre i risultati ambientali delle città che si battono per la sostenibilità urbana e l'eco-sostenibilità, rappresentando così un modello di ispirazione nei rispettivi territori. Nella finalissima in Estonia, Treviso ha battuto la diretta rivale Viladecans, città spagnola arrivata seconda. Visibilmente emozionato il sindaco Mario Conte che, dal palco della premiazione, ha detto: «Grazie in primis alla nostra comunità e ai cittadini trevigiani che hanno reso possibile questo premio. Sono loro i veri protagonisti di questo cambiamento ambientale e culturale. Questo per noi non è un traguardo ma un punto di partenza. Soprattutto è una grande responsabilità nei confronti delle future generazioni con cui ci impegneremo per realizzare una città sempre più inclusiva e sostenibile».