Omicidio di Canizzano, oggi l'addio a Vincenza. L'assassino è ancora libero

Oggi, 17 luglio, sono trascorse esattamente due settimane dal ritrovamento del corpo senza vita di Vincenza Saracino, la 50enne originaria di Molfetta (Bari) assassinata con cinque coltellate tra collo e zigomo (di cui una fatale alla carotide) il 2 luglio scorso in un casolare abbandonato di via Maleviste a Canizzano, a poche centinaia di metri da casa. La comunità di Canizzano darà l'ultimo saluto alla donna nella mattinata di oggi alle 9.30 presso la chiesa parrocchiale. Nel frattempo continuano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Treviso che non registrano tuttavia novità sostanziali in questi ultimi giorni. Il cerchio si sarebbe stretto intorno ad un cliente del negozio di articoli erotici De Sade dove la 50enne lavorava con il marito Fabio Stefanato che aveva subito denunciato la scomparsa della donna che non aveva fatto ritorno a casa con la sua city bike elettrica azzurra, utilizzata ogni giorno, sempre lungo lo stesso tragitto. In Procura a Treviso è aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio volontario ma per ora non vi sono indagati ma solo alcuni sospettati.