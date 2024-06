Lotto, sabato fortunato nella Marca: vincite a Castelfranco e Montebelluna

Il Veneto, in particolare le province di Venezia e Treviso, possono festeggiare alla grande le ultime estrazioni del Lotto. A Martellago, come riportato da Agimeg, è stata registrata la vincita più alta del fine settimana nel concorso di venerdì 31 maggio: 50.596 euro sulla Ruota di Venezia, grazie ai numeri 14, 26, 39 e 89 per la quaterna vincente e 1 solo euro giocato. In provincia di Treviso, sabato 1 giugno, doppia vincita a Castelfranco Veneto e Montebelluna, rispettivamente da 10mila e 9.750 euro, con due giocate sulle Ruote di Napoli e Venezia e due ambi.