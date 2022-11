Celebrazione della “Virgo Fidelis” per i carabinieri del comando provinciale di Treviso

Il 21 novembre alle ore 16 i Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno celebrato le ricorrenze della ?Virgo Fidelis? Celeste Patrona dell?Arma, dell?81° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della ?Giornata dell?Orfano?, partecipando alla Santa Messa nella Chiesa di San Francesco di Treviso, sita nell?omonima piazza. Al termine della funzione religiosa, officiata dal Vescovo di Treviso, S.E. Mons. Michele Tomasi, il Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo, ha ricordato come il rispetto delle tradizioni, sublimate nel momento religioso, rappresentino la cifra distintiva dell?Arma, protesa verso le esigenze di innovazione ma sempre attenta al Patrimonio dei Valori che è nella Sua Storia ed ispira l?agire quotidiano degli uomini e delle donne che vi prestano servizio.

Struggente ed intenso è stato il finale di questa giornata, sempre dal forte contenuto simbolico per la Benemerita: il ricordo dell?epica battaglia di Culqualber, ove Comandante e Carabinieri immolarono la propria vita per resistere ad oltranza nella difesa del caposaldo in Africa Orientale, nel corso dell?ultimo conflitto mondiale. Presenti all?evento, accanto a numerose Autorità cittadine, una folta rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio e in congedo della Marca trevigiana.