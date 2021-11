I carabinieri celebrano la ricorrenza della Virgo Fidelis

Oggi, lunedì 22 novembre, alle ore 17, i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso hanno celebrato le ricorrenze della “Virgo Fidelis” Patrona dell’Arma, dell’80° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della “Giornata dell’Orfano”, partecipando alla Santa Messa nel Duomo di Treviso, la Cattedrale di San Pietro Apostolo, sito nell’omonima piazza. Durante la funzione religiosa, officiata dal Vicario generale Mons. Giuliano

Brugnotto, è stata rievocata dal Comandante Provinciale, Colonnello Gianfilippo Magro, l’epica battaglia di Culqualber, ove Comandante e Carabinieri immolarono la propria vita per resistere ad oltranza nella difesa del caposaldo in Africa Orientale, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. Presenti alla cerimonia religiosa una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio e in congedo della Marca trevigiana.