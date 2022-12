Alla scoperta di Vite, design shop e ristorante guidato dallo chef stellato Simone Selva

Intervista a Mattia Bortini, uno dei soci che ha reso possibile il progetto: «Ogni sala è dedicata ad un brand, Vite oltre alla vendita in negozio si occupa di allestimenti, vetrine, on decor per casa e crea progetti per casa o ambienti di lavoro»