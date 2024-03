Addio a Vito Munafò, storico edicolante trevigiano: aveva 91 anni

E' stato un edicolante storico per Treviso. Oggi, 4 marzo, si è spento, all'età di 91 anni, a causa di un malore improvviso, probabilmente un infarto, Vito Munafò, conosciutissimo a Treviso per la sua attività da edicolante. Di origini siciliane ma trevigiano di adozione, l'anziano ha gestito nel corso degli anni diverse attività di rivendita di quotidiani e riviste in città, tra cui quella lungo la circonvallazione del Put, nel tratto di viale fratelli Cairoli, non distante dalla stazione ferroviaria. In precedenza aveva gestito anche la cartoleria "La Giraffa", non distante dallo stadio Tenni. Vito Munafò lascia la moglie Assunta Pezzella, sorella di Vincenzo, storico antiquario trevigiano: la coppia non aveva figli ma lascia numerosi nipoti, tra cui Alberto, giornalista e videomaker, per diversi anni prezioso collaboratore di Trevisotoday, e tantissimi amici e conoscenti. Il 91enne e la moglie vivevano insieme a Selvana ed è proprio presso la chiesa parrocchiale del quartiere trevigiano che dovrebbe celebrarsi il funerale che dovrebbe essere fissato per la giornata di giovedì.