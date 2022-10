Un week end da tutto esaurito in città: le manifestazioni attirano 240mila persone

Un weekend da record di presenze per Treviso. I dati forniti dal Comando di Polizia locale tramite i lettori targhe installati agli ingressi della città ed il monitoraggio dei parcheggi parlano chiaro con un saldo positivo di auto entranti in città pari a 70.000 veicoli (30.000 in uscita e 100.000 in entrata) e 150.000 persone. Tutti i parcheggi disponibili si sono riempiti già dal mattino per essere poi esauriti nelle prime ore del pomeriggio di domenica, grazie anche alle varie iniziative organizzate in centro città come il Tiramisù Day, la Fiera4 passi, Autunno in Borgo e la Festa delle Associazioni sulle Mura oltre alle iniziative organizzate da ACI Treviso. Massiccia anche la presenza di visitatori ai musei cittadini. Anche alle 18 il centro brulicava di visitatori, come dimostrano le immagini della videosorveglianza cittadina che ritraggono il Calmaggiore e Piazza dei Signori.

Anche la giornata di sabato è stata caratterizzata da un notevole afflusso di visitatori (circa 90 mila persone) con numerose compagnie di giovani e giovanissimi che si sono dimostrati rispettosi e non hanno creato alcuna turbativa alla Città, questo grazie anche ad un servizio d'ordine su tutto il centro, garantito da tutte le forze di polizia e da una decina di agenti della Polizia Locale.

«Un weekend di grandissima partecipazione, all’insegna della cultura e del divertimento» sottolinea il sindaco Mario Conte «Ringrazio gli organizzatori delle varie manifestazioni che hanno saputo portare un’offerta di qualità e contenuti attrattivi oltre alla nostra Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine che hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi garantendo l’ordine e il rispetto delle regole».