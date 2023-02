Imbrattano il sottopasso di viale Brigata Marche, tre writers nei guai

La Polizia Locale di Treviso ha individuato lunedì scorso, intorno alle ore 14.30, tre writers intenti ad imbrattare con una bomboletta di vernice rossa il sottopasso di viale Brigata Marche. Due pattuglie della Polizia Locale sono intervenute prontamente in seguito alla segnalazione di un residente che transitava in zona e che, accortosi dell’azione del gruppo, ha immediatamente allertato la centrale operativa. I tre giovani, di età compresa fra i 20 e 22 anni, domiciliati a Treviso e di origini marocchine, sono stati subito identificati dagli agenti: all’atto dell’accertamento gli agenti hanno verificato che solo uno dei tre stava utilizzando materialmente la bomboletta spray. A carico dei giovani sorpresi ad utilizzare lo spray è stato aperto un fascicolo penale per imbrattamento di edifici e strutture pubbliche.

«Il tempismo delle pattuglie e la collaborazione dei cittadini hanno permesso di individuare i responsabili dell’imbrattamento», sottolinea il comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. «Non è la prima volta che il comando di Polizia Locale riesce ad intercettare sul fatto persone che rovinano con scritte o disegni edifici pubblici: in un paio di casi sono state denunciati due ragazzi, uno per avere imbrattato Porta San Tomaso e un altro alla Loggia dei cavalieri». «La lotta per il rispetto della cosa pubblica in particolare per i monumenti storici di Treviso è quotidiana», aggiunge Gallo. «Invitiamo i cittadini, come successo l’altro giorno, ad avvisare subito le forze dell’ordine o la polizia locale per un intervento immediato a tutela del bene pubblico».