Immacolata a Treviso, oltre 1500 iscritti alla Corsa dei Babbi Natale

Treviso è pronta a tingersi di rosso: oltre 1500 Babbi Natale prenderanno parte alla seconda edizione di Treviso X-mas Run, l’evento benefico che, giovedì 8 dicembre, percorrerà strade e piazze del centro storico, coniugando divertimento, condivisione e solidarietà in una città in cui si respira già fortissima l’atmosfera della festa più bella e amata dell’anno. L'evento sarà anticipato questa sera, mercoledì 7 dicembre, dall'accensione dell'albero di Natale in Piazza dei Signori alle ore 18, evento a cui è invitata tutta la cittadinanza.

La corsa

Treviso X-mas Run scatterà alle 10 da Piazza dei Signori e andrà a svilupparsi su un percorso cittadino di 5 km, totalmente accessibile (la partecipazione è aperta anche a passeggini, carrozzine, appassionati di nordic walking), che si concluderà sulle Mura, a Bastioni San Marco, dove i partecipanti saranno accolti da un ristoro con dolci natalizi e bevande calde. Non è una gara e non è neppure necessario correre: lo spirito di Treviso X-mas Run è quello di una camminata a passo libero, aperta a persone di tutte le età, naturalmente con un occhio di riguardo per i bambini. Alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo, sono previsti eventi a sorpresa e ospiti che faranno divertire grandi e piccini: dal duo musicale Blue Bells alla Carriola dei Folletti, ai Tre Folletti Scatenati, proposti dalla compagnia teatrale Barbamoccolo; dalla Springo Band alle magiche suggestioni offerte dal giocoliere e trampoliere Lex Serafo. Treviso X-mas Run trasformerà una giornata di festa in una grande occasione di solidarietà. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti devoluto ad Advar Onlus, Fondazione Città della Speranza, Stella di Marta e Anteas. Le iscrizioni, come detto, hanno raggiunto quota 1500 (annunciati al via anche il sindaco Conte e la band Los Massadores) ma il dato non è ancora definitivo perché le iscrizioni resteranno aperte sino all’ultimo: sarà possibile aderire all’evento anche domani, mercoledì 7 dicembre, dalle 15 alle 19, presso lo stand di Treviso X-mas Run che sarà posizionato in Piazza dei Signori, in occasione dell’accensione del grande albero di Natale, prevista per le 18. Iscrizioni aperte anche giovedì 8 dicembre, sempre in Piazza dei Signori, dalle 8.30 sino a pochi minuti dal via. Dopo la pioggia degli ultimi giorni, le previsioni del tempo volgono al bello e questo porterà ad un ulteriore incremento della partecipazione. Per tutti gli iscritti, a partire dai 18 anni, è previsto il caratteristico abito di Babbo Natale; bambini e ragazzi riceveranno, invece, il tradizionale cappellino rosso.

Il percorso

Le vie e le piazze di Treviso X-mas Run (5 km): Piazza dei Signori (partenza), Via Indipendenza, Via Martiri della Libertà, Via Palestro, Via Pescheria, Via San Leonardo, Piazza S. M. Battuti, Quartiere Latino, Piazza dell’Università, Ponte delle Università, Riviera Santa Margherita, Ponte S. Martino, Corso del Popolo, Piazza Borsa, Via XX Settembre, Calmaggiore, Via Canova, Via Roggia, Vicolo Dotti, Via Dotti, Piazza Trentin, Via Sugana, Buranelli, Via Campana, Ponte San Francesco, Via e Piazza San Parisio, Via Manzoni, Via Sant’Agostino, Via Santa Caterina, Via Sant’Agostino, Via Casa di Ricovero, Via Manzoni, Mura di Treviso da Porta Manzoni a Bastione San Marco (arrivo).