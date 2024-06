Due Giugno, Zaia: «Autonomia e solidarietà renderanno migliore l'Italia»

«Il messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, rivolto ai Prefetti sancisce un rapporto virtuoso fra le istituzioni centrali del Paese e le amministrazioni decentrate. Mattarella ancora una volta indica la via: è assolutamente vero che autonomia è efficienza del Paese ma anche solidarietà. Prova ne sia che l’attuale disegno di legge è autenticamente redatto con una visione federalista ma fortemente solidale».

Luca Zaia inizia con queste parole il suo messaggio istituzionale per la Festa della Repubblica 2024: «La posizione del presidente Mattarella è quella di un padre della Costituzione. La nostra Carta, rispettosa, garante dell’unità nazionale, ma sicuramente ambiziosa nello stimolare un riscatto sociale di tutti i cittadini. Nelle parole ‘alte’ del Capo dello Stato trovo inoltre una perfetta sintonia con il pensiero di Luigi Einaudi, che è stato uno dei padri della Costituzione. E Mattarella, da vero garante della Costituzione e profondo conoscitore del diritto costituzionale, si inserisce appieno nel solco del pensiero e nel lascito dei Costituenti, guidando il Paese nella sfida di saper affrontare la riforma dell’autonomia con una visione nuova, fatta di solidarietà e sussidiarietà, esplicate in un Paese più efficiente. Dimostrazione di come il federalismo sia centripeto, unisce e rafforza i Paesi, mentre il centralismo è centrifugo, li disgrega» conclude Zaia.