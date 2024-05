Le opere degli studenti dell'Artistico in mostra nel parco "Zalivani"

E' stata inaugurata nella mattinata di martedì 30 aprile, presso la Residenza Rosa Zalivani, nel suggestivo Parco storico della Residenza, alla presenza dell'assessore al sociale Gloria Tessarolo, del presidente di Israa, Mauro Michielon e della Dirigente del Liceo Artistico, Sandra Messina, una mostra, composta da 9 opere create dagli studenti del Liceo Artistico di Treviso e che sono state collocate nel parco. La mostra rappresenta la parte finale del progetto Garden Z promosso da Israa per uno scambio intergenerazionale tra le residenti dello Zalivani e gli studenti del Liceo Artistico che ha avuto come filo conduttore l’arte. Oltre alle 9 opere vincenti, sono esposti anche i 45 bozzetti dei lavori di tutti gli studenti che hanno aderito al progetto. Questi bozzetti sono stati selezionati da una commissione di concorso multidisciplinare composta anche da alcune residenti dello Zalivani. E' la prima volta che il parco viene messo a disposizione per una mostra aperta al pubblico durante tutta l’estate (orari visite: 9-12/15-19). «Una mostra che, auspichiamo, faccia ulteriormente comprendere ai cittadini che il cancello di tutte le residenze per anziani, in quanto luoghi di vita pulsante, è fatto per essere aperto alla comunità» ha spiegato il presidente di Israa, Mauro Michielon.