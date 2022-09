Scoperto un caso di "Zika", parte la disinfestazione straordinaria all'Eden

Nuovi trattamenti per la disinfestazione dalle zanzare. Al fine di contrastare efficacemente la diffusione del West Nile virus, anche il Comune di Treviso sta effettuando una serie di interventi straordinari, a supporto di quelli effettuati nell’ambito del Piano 2022 (maggio-settembre) nei tombini e nelle caditoie oltreché negli spazi verdi della città. In particolare, in questi giorni sono in corso gli interventi larvicidi in collaborazione con Ulss 2 nei fossati nel raggio di quattro chilometri dalle mura della città e nelle 22mila caditoie presenti nel territorio comunale.

Per quanto riguarda gli interventi adulticidi, questi verranno effettuati nei siti sensibili suddivisi in 5 aree territoriali: centro Storico; Santa Maria del Rovere, Selvana, Fiera; Chiesa Votiva, San Lazzaro, San Zeno, Sant’Angelo, Sant’Antonino; Canizzano, San Giuseppe e Santa Maria del Sile; Santa Bona, San Liberale, San Paolo, Monigo e San Pelaio.

Inoltre, dopo una attenta valutazione da parte del personale di Ulss 2 e in base ai nuovi protocolli stabiliti dalla Regione Veneto, verrà effettuato un trattamento specifico in tutta l’area di via Cattaneo, dove si è manifestato un caso di arbovirosi “Zika”, trasmesso dalla zanzara tigre. A tal proposito è stata firmata un’ordinanza per permettere l’accesso della cooperativa incaricata alla disinfestazione nelle aree aperte della zona di via Cattaneo entro un raggio di 200 metri. La stessa ordinanza dispone di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali a partire dalle ore 23 di lunedì 5 settembre fino al termine delle operazioni.