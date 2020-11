Venditori porta a porta scambiati per ladri: pensionato chiama la Regione

«Buongiorno, siamo qui per proporle un servizio porta a porta di prodotti alimentari. Le consegne a domicilio sono raccomandate anche dalla Regione e dal Governatore Zaia. Ci lascia entrare?»

Con queste parole due venditori di surgelati sono stati scambiati per ladri nella frazione di Cavriè, a San Biagio di Callalta. Dipendenti di una nota azienda di prodotti alimentari, hanno citofonato alla porta di un pensionato venendo però scambiati per truffatori. L'anziano ha creduto che i due uomini volessero derubarlo usando la scusa delle raccomandazioni di Zaia sul non uscire di casa e ordinare a domicilio. In realtà non si trattava di una truffa ma di una vendita porta a porta in piena regola. Nel pomeriggio di giovedì 26 novembre la Regione aveva diramato una nota stampa in cui metteva in guardia i cittadini di San Biagio di Callalta sul fatto che il presidente del Veneto non stava promuovendo nessun tipo di prodotto o servizio. Si è trattato di un malinteso, come scoperto dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto. L'anziano ha preso un abbaglio segnalando subito la presunta truffa alla Regione, non capendo però che i due stavano semplicemente facendo il loro lavoro.