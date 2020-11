Venditori porta a porta mandati da Zaia, la Regione: «E' una truffa»

«Buongiorno, ci manda Luca Zaia. Siamo qui per proporle un servizio di consegna porta a porta di prodotti alimentari. E' un'iniziativa promossa dalla Regione. Ci lascia entrare?»

Truffatori in azione nella frazione di Cavriè, a San Biagio di Callalta. Con questa scusa due individui hanno provato a introdursi in questi giorni in varie case del paese fino a quando un cittadino non li ha segnalati alla Regione. I due suonavano i campanelli proponendo un servizio di consegna porta a porta di cataloghi alimentari. Presentatisi direttamente come inviati di Zaia, con questa scusa hanno cercato di entrare nelle case dei residenti per derubarli. Il presidente del Veneto, com’è ovvio, non sta promuovendo alcun tipo di prodotto o servizio porta a porta. La popolazione di Cavriè (e più in generale del Comune di San Biagio di Callalta e dintorni) è invitata quindi a diffidare di queste persone e pregata di informare immediatamente le forze dell’ordine nel caso in cui dovessero esserci altri episodi simili. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri dalla presidenza della Regione.