Vendita a domicilio di rilevatori di gas, è allarme truffe

Si presentano in due, un uomo di mezz?età e un giovane. Suonano il campanello e come prima cosa si accertano che l?anziano o l?anziana siano soli in casa. Dopodiché mostrano al malcapitato un dispositivo che rileva le fughe di gas in casa, lo spacciano come un?apparecchiatura obbligatoria per legge e lo propongono a una cifra compresa tra i 400 e gli 800 euro, da pagare subito per intero o in 12 rate da 39 euro ciascuna. Fanno firmare il contratto (dove è scritto che il dispositivo non è obbligatorio) e se ne vanno. Sono diverse le segnalazioni giunte nelle scorse settimane all?Adiconsum di Treviso di questo tipo di vendita a domicilio nella zona di Castelfranco, dove sono comparsi sui muri anche dei cartelli di avviso dell?imminente controllo ?obbligatorio? all?impianto per individuare eventuali fughe di gas.

«Gli episodi vanno segnalati - spiega Stefano Bellotto, presidente di Adiconsum Treviso Belluno - perché gli incaricati della ditta in questione, oltre a presentarsi chiedendo alle persone anziane se siano sole in casa - e ci domandiamo perché -, propongono un dispositivo che sul mercato costa molto meno e che, soprattutto, non è in alcun modo obbligatorio, come peraltro scrivono nel contratto che fanno firmare ai clienti. Il problema è che a voce dicono alle persone che invece il rilevatore è un obbligo di legge, quando non lo è affatto».

Più di un cittadino si è rivolto ad Adiconsum. «Purtroppo - afferma Bellotto - hanno firmato il contratto di acquisto che spesso non prevede modalità per il recesso, e l?addebito della quota avviene in contanti o tramite bancomat. Dopo il reclamo cerchiamo comunque una soluzione conciliatoria, anche e soprattutto per dare supporto a persone la cui buona fede è stata carpita in maniera ingannevole. La nostra raccomandazione è sempre la stessa: soprattutto se si è a casa da soli, non aprire la porta a venditori scaltri e non firmare nulla».