Efficientamento energetico a costo zero, allarme truffe per gli anziani

«Il caldo di questi giorni non aiuta ma bisogna restare vigili, attenzione alle truffe!». A mettere in allerta i trevigiani, in particolare la popolazione anziana della Marca, sono lo Spi Cgil di Treviso e Federconsumatori provinciale che hanno ricevuto in questi ultimi giorni, già dalla scorsa settimana le prime, diverse segnalazioni di possibili raggiri e truffe, concentrate nell’area di Montebelluna ma non solo anche nell’hinterland del capoluogo. Si tratta di comunicazioni che abbagliano i consumatori in merito all’efficientamento energetico a costo zero e senza burocrazia sulle quali proprio Federconsumatori sta operando le opportune verifiche del caso attraverso i propri legali.

«Abbiamo ricevuto segnalazioni da alcuni anziani che abbiamo raccolto e ci siamo subito attivati per verificare - spiega Sara Pasqualin dello SPI CGIL di Treviso -, coinvolgendo Federconsumatori e informando la nostra rete, arrivando così anche agli amministratori dei condomini, perché – evidenzia Pasqualin – pare che proprio nelle palazzine vengano diffuse queste comunicazioni».

«Comunicazioni promozionali che - aggiunge Claudia De Marco, responsabile provinciale di Federconsumatori di Treviso - non riportano una ragione sociale e una partita Iva di un’impresa e sembrano proprio specchietti per le allodole. Cerchiamo di mettere tutti in guardia perché non vengano raggirati e perché non mettano mano al portafogli. Siamo sempre disponibili come associazione dei consumatori per fornire informazioni e raccogliere segnalazioni». «La preoccupazione va in particolare per i nostri anziani – conclude Sara Pasqualin – più fragili e, in particolare in questi giorni, anche più deboli. Loro sono le prime possibili vittime di truffe».