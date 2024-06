Teatro Stabile del Veneto sul podio dei teatri italiani: «Risultato straordinario»

Il teatro italiano pubblico nasce in Veneto alla fine del Rinascimento con una data e un luogo precisi: Venezias, 1637. In quell’anno, dalle parti di campo San Cassian, veniva al mondo il primo teatro aperto al pubblico. Oggi, a distanza, di quasi 400 anni, il Veneto primeggia ancora essendo la sede di un’eccellenza artistica e culturale di tutta la Nazione: per la prima volta nella storia, il Teatro Stabile del Veneto è il primo teatro di Italia. I punteggi assegnati allo Stabile dalla Commissione del Ministero della Cultura, che assegna i contributi del Fondo unico per lo spettacolo, hanno superato quota 90 arrivando a decretare il Teatro Stabile del Veneto il primo Teatro Nazionale in base all’efficienza gestionale, ai livelli occupazionali delle maestranze artistiche e tecniche, alle giornate recitative, alla qualità artistica e alle azioni di sviluppo sostenibile.

I commenti

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato così la notizia: «Siamo orgogliosi di far parte di una rete, quella dello Stabile, che è un modello culturale virtuoso riconosciuto, che premia la qualità delle produzioni, la proposta, l’attenzione e la vicinanza al territorio. L’ingresso di Treviso nel Teatro Stabile, per la quale ringrazio il presidente Zaia e il Presidente dello Stabile Giampiero Beltotto, si è rivelata una scelta e un’opportunità vincente perché non solo ha permesso di valorizzare un monumento nazionale che rischiava di chiudere i battenti ma anche di rafforzare, insieme a Padova e Venezia, la piattaforma teatrale con un’offerta di assoluto livello, in crescita costante negli anni».

Il Governatore Luca Zaia, in una nota ufficiale, conclude: «Non possiamo non dirci estremamente orgogliosi di questo straordinario risultato, come Regione del Veneto abbiamo investito moltissimo nello sviluppo di quella che è una delle più rilevanti realtà culturali del nostro territorio con importanti ricadute economiche e di prestigio internazionali. Ricordo che solo pochi anni fa, nel 2018, il Teatro Stabile partiva da un punteggio di 79,92, mentre oggi ha superato tutti gli altri teatri nazionali arrivando a 92. Grazie al Ministero della Cultura e grazie a tutto lo staff della Fondazione del Teatro Stabile del Veneto per l’eccezionale lavoro svolto: la strada imboccata, sempre in salita, è quella giusta».