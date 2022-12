Tubercolosi al Duca degli Abruzzi, martedì test per 180 alunni e insegnanti

Saranno fatti martedì 13 dicembre i test di Mantoux a circa 180 tra studenti e insegnanti dell'istituto Duca degli Abruzzi di Treviso. I risultati su eventuali nuove positività all'interno della scuola si sapranno però solo giovedì 15.

I test si sono resi necessari dopo il caso di tubercolosi emerso giovedì 7 dicembre in una professoressa dell'istituto superiore. Il ponte per l'Immacolata non ha permesso di testare alunni e docenti questa settimana ma l'Ulss 2 è fiduciosa si tratti di un caso isolato che non dovrebbe portare a nuove positività: sei in totale le classi che saranno controllate, oltre ai familiari della docente.