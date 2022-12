Tubercolosi al Duca degli Abruzzi, tutti negativi i 164 test di Mantoux

Buone notizie per il Duca degli Abruzzi di Treviso: i 164 test di Mantoux eseguiti martedì 13 dicembre su studenti e insegnanti hanno dato tutti esito negativo.

Lo screening su sei classi dell'istituto del capoluogo si era reso necessario dopo che, martedì 6 dicembre, una professoressa era risultata positiva alla tubercolosi. Le condizioni di salute dell'insegnante non hanno mai destato preoccupazione, l'Ulss 2 ha subito preso i provvedimenti del caso senza inutili allarmismi e i test eseguiti martedì scorso su 133 studenti e 31 docenti hanno dato ragione all'azienda sanitaria. Quello della docente si è trattato di un caso isolato che non ha fortunatamente portato ad ulteriori casi di tubercolosi. Domani, venerdì 16 dicembre, il personale dell'Ulss 2 effettuerà gli ultimi test di Mantoux su studenti e docenti che martedì non erano presenti a scuola. Già con questi primi risultati però l'emergenza può dirsi completamente rientrata.