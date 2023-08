Tumore benigno da dieci centimetri di diametro asportato in laparoscopia

Dopo l'operazione da record eseguita solo pochi giorni fa presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso, nelle scorse ore all'ospedale di Vittorio Veneto un altro intervento innovativo e significativo anche per il lavoro di squadra è stato portato a termine con successo dal personale dell'Ulss 2.

Asportata in laparoscopia (senza eseguire alcun taglio della parete addominale) una grossa massa tumorale benigna di circa dieci centimetri di diametro del surrene di destra con applicazione, per la prima volta in questo tipo di intervento da parte degli anestesisti, della tecnica a scopo antalgico "Erector Spine Plane Block" (Esp). L'Esp è una delle numerose nuove tecniche di infiltrazione di anestetico locale sotto guida ecografica: consiste nell'iniezione di anestetico locale a livello dorsale, a lato della colonna vertebrale, nello spazio attraverso il quale decorrono le diramazioni periferiche del nervo interessato. In tal modo si ottiene un’analgesia prolungata, con conseguente riduzione del consumo di oppioidi e con una significativa riduzione del dolore postoperatorio e un più elevato grado di soddisfazione del paziente. La paziente è stata dimessa in terza giornata, con un ottimo e asintomatico post operatorio. Da questa positiva esperienza è scaturito l’articolo appena pubblicato sulla rivista internazionale "International Journal of Case Report".

Il commento

«Un ottimo lavoro di squadra tra chirurghi, internisti (la patologia surrenalica necessità dell’aiuto e presenza di un endocrinologo) e anestesisti con un risultato che ha soddisfatto tutti, in primis la paziente, e ci spinge a guardare avanti» conclude il primario di Chirurgia, il dottor Ferdinando Agresta.