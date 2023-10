Tumori alla laringe: Vittorio Veneto primo centro in Italia per numero di interventi

L’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria (Orl) dell'ospedale di Vittorio Veneto, diretta dal dottor Andy Bertolin, si colloca al primo posto in Italia nel trattamento chirurgico dei tumori alla laringe.

Il riconoscimento arriva dal Programma Nazionale Esiti (Pne), sviluppato da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) su mandato del Ministero della Salute, che valuta i volumi di lavoro di tutte le strutture sanitarie italiane riferendosi ai dati 2021. La classifica posiziona l’ORL di Vittorio Veneto in vetta, per numero di interventi oncologici eseguiti per cancro della laringe. L'Orl di Vittorio Veneto, Centro di riferimento regionale per i tumori della laringe, rappresenta un polo di eccellenza e di attrazione per pazienti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L'Orl di Vittorio Veneto è inoltre un riferimento scientifico internazionale; ne sono la testimonianza le numerose pubblicazioni scientifiche, il coinvolgimento costante nei più importanti Congressi mondiali in materia di trattamento del cancro laringeo e l’organizzazione del Master Internazionale di Laringologia Oncologica che si terrà proprio a Vittorio Veneto dal 20 al 23 novembre 2023 al quale parteciperanno professionisti da tutto il mondo.

I commenti

«Eseguiamo all’incirca 300 interventi all’anno di oncologia testa-collo con approcci endoscopici mini-invasivi e interventi più complessi eseguiti per via esterna - sottolinea il dottor Bertolin -. L'obiettivo della nostra équipe non è solo curare il tumore, ma anche garantire ai pazienti una buona qualità di vita con la preservazione della voce. È sicuramente importante eseguire un intervento chirurgico di alto livello, ma è altrettanto fondamentale creare dei percorsi di diagnosi e cura al passo con i tempi, mettendo al centro l’ammalato e non solo la malattia. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nelle nuove tecnologie e nell’affinamento delle tecniche chirurgiche, senza dimenticare i percorsi di prevenzione, la diagnosi precoce e l’attenzione ai percorsi riabilitativi nel post-operatorio».

«Al dottor Bertolin e alla sua équipe, che rappresenta un’eccellenza, va un plauso per l’attività che svolgono e il riconoscimento ottenuto - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - i loro risultati sono frutto di grande professionalità e dell’aver saputo continuare nel solco della tradizione dell’Orl Vittoriese».