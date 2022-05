Tumore ovarico, passeggiata di sensibilizzazione in Restera

“Mai più in silenzio”, questo lo slogan scelto per la passeggiata in programma venerdì 20 maggio a Treviso. L’evento è organizzato dalle Unità operative di oncologia e ginecologia del Ca’ Foncello insieme all'associazione pazienti “Alleanza contro il tumore ovarico” per sensibilizzare le donne sulla neoplasia femminile più grave e meno conosciuta.

La passeggiata avrà inizio alle ore 15 da Prato Fiera e si snoderà per cinque chilometri lungo la Restera e le alzaie ombreggiate del Sile. Vi parteciperanno le pazienti del reparto di Oncologia dell’Ospedale Cà Foncello assieme a parenti, amici, caregiver e sostenitori dell’associazione Acto. Presso l’ospedale di Treviso è già attivo il gruppo multidisciplinare di oncologia ginecologica per la presa in carico diagnostica e terapeutica delle pazienti con neoplasie ginecologiche; inoltre è stato attivato, con la chirurgia senologica, l’ambulatorio di consulenza genetica per le pazienti Brca mutate.

I commenti

«Questa passeggiata che si svolge in occasione della 10° Giornata mondiale sul tumore ovarico ha un valore profondamente simbolico - sottolinea Petra De Zanet, presidente di Acto Veneto - perché rappresenta il primo passo di un percorso comune che Acto, costituendo una nuova realtà regionale, intende avviare con le istituzioni sanitarie del Veneto per aumentare e migliorare la conoscenza, la prevenzione e la cura di tutti tumori ginecologici».

«Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a partecipare a questa importante iniziativa di sensibilizzazione - aggiunge il direttore generale, Francesco Benazzi -. Ringrazio le équipe dei primari Favaretto e Busato e l’associazione Acto per l’iniziativa. In Italia sono circa 230mila le donne che soffrono di un tumore ginecologico e ogni anno si registrano 18mila nuove diagnosi. I tumori dell’ovaio, dell’utero e tutti i tumori ginecologici causati dal papilloma virus sono quelli che colpiscono più frequentemente e purtroppo sono anche quelli meno conosciuti, di qui l’importanza di iniziative che sensibilizzino sull’argomento».

Acto Veneto

Fondata nel 2010, Alleanza contro il Tumore Ovarico onlus è la rete nazionale di associazioni pazienti impegnata nella lotta contro il tumore ovarico e i tumori ginecologici. Ha per missione migliorare la conoscenza di queste neoplasie, stimolare la prevenzione, promuovere l’accesso a cure di qualità, sostenere la ricerca scientifica e tutelare i diritti delle donne malate e dei loro familiari. ACTO è tra i fondatori della Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico e della Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici. Ulteriori informazioni sul sito www.acto-italia.org.