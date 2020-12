Tumore al seno, ecco la raccolta fondi per l’acquisto di un dermografo medicale

Lunedì mattina, nella Sala di Rappresentanza del Municipio di Vittorio Veneto, il sindaco Antonio Miatto e l’assessore alle Politiche Sociali Antonella Caldart, hanno incontrato una delegazione della onlus «Amiche per la pelle» che si batte per la prevenzione del tumore alla mammella e per l’umanizzazione delle cure. «Amiche per la pelle» ha difatti in corso una campagna di raccolta fondi che proseguirà fino al prossimo 31 gennaio e che è stata battezzata «Rinascita!».

Al Sindaco Miatto è stato dunque offerto il calendario 2021 dell’associazione che andrà a tutti coloro i quali sosterranno «Amiche per la pelle» con una donazione. L’iniziativa è stata organizzata per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un dermografo medicale per la ricostruzione dell’aureola mammaria e per la riduzione delle cicatrici derivate dall’intervento al seno. «È stato un grande piacere - ha commentato il Sindaco Miatto - ricevere le modelle-guerriere dell’associazione “Amiche per la Pelle” e il dono del loro bel calendario. Sono certo che la campagna di raccolta fondi sarà sostenuta da tanti concittadini».

«Amiche per la Pelle Onlus - spiega l’Assessore al Sociale Antonella Caldart - promuove e realizza progetti per la prevenzione del tumore alla mammella e soprattutto per l’umanizzazione del percorso di cura. È infatti costituita da donne che hanno provato sulla loro pelle i segni della malattia e delle terapie, donne che hanno ben chiara l’importanza del sapersi prendere cura di sé e il pieno significato di essere Donna». Il Calendario 2021 «Rinascita!» propone le suggestive immagini delle modelle-guerriere di Amiche per la Pelle, protagoniste assolute con gli artigiani della tradizione veneziana, in una Venezia magica, antica, unica...Esempio di come si può rinascere a vita nuova dopo la malattia, così come Venezia rinascerà dopo “l'acqua granda” e dopo la pandemia. Il sito www.amicheperlapelle.org contiene tutte le informazioni per la donazione e l’elenco degli esercizi cittadini dove trovare il Calendario.

Così invece il sindaco di Treviso, Mario Conte, dopo l'incontro con "Amiche per la pelle" avvenuto a Ca' Sugana martedì pomeriggio: «La rinascita è un concetto speciale per queste donne fantastiche, uniche, unite da una grande forza d’animo nella battaglia più difficile, quella contro il tumore al seno. Ho ricevuto Michela Giordano con altre rappresentanti dell’associazione "Amiche per la elle" che hanno realizzato un Calendario 2021 per sostenere la campagna "Rinascita!" per l’acquisto di un dermografismo medicale. A loro va tutta la mia stima e il mio sostegno!».