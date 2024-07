Tumori del colon-retto, Iov e Anap Confartigianato insieme per la prevenzione

Una grande partecipazione ha contraddistinto l’incontro organizzato dal Gruppo mandamentale castellano degli artigiani pensionati (Anap), facente parte di Confartigianato Imprese di Castelfranco Veneto. Dopo i saluti istituzionali del capogruppo mandamento di Castelfranco Veneto, Italo Scapinello e del presidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Maurizio Cattapan sono seguiti gli interventi dei dottori: Pierluigi Pilati, Giacomo Ghio, Manuela Martini e Sofia Favaro dell’Istituto Oncologico Veneto sui temi della prevenzione primaria e secondaria, diagnosi e terapia del tumore al Colon-Retto.

I numeri

Il tumore del colon-retto rappresenta il 10% di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, è terzo per incidenza dopo il tumore al seno (11,7%) e del polmone (11,4%). Solo in Italia si contano 50.500 nuovi casi all’anno di cui circa 23.700 donne e 26.800 uomini. Il rischio è sempre individuale ed è dovuto alla combinazione di diversi fattori:

genetici: malattie ereditarie trasmesse da genitori portatori di specifiche alterazioni genetiche

nutrizionali: dieta ad alto contenuto di grassi, proteine animali, zuccheri raffinati e povera di fibre, obesità e sovrappeso

non ereditari: età, fumo, sedentarietà, malattie infiammatorie croniche intestinali, ambiente (inquinamento)

I commenti

«Abbiamo voluto organizzare questo incontro informativo - spiega Italo Scapinello capogruppo mandamento Anap di Castelfranco Veneto - per fare un focus su questo, purtroppo, diffuso tumore. A volte molti segnali vengono sottovalutati così come i percorsi di screening gratuiti. Diffondere la cultura della prevenzione è un’importante azione che l’associazione artigiani pensionati fa nei nostri territori».

«Un'iniziativa importante - conclude il presidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Maurizio Cattapan - anche alla luce della preziosa presenza dello Iov nell’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Una professionalità che eleva la qualità delle prestazioni ospedaliere vicine a noi. Ringrazio ANAP per l’organizzazione ma anche i medici che hanno dedicato la loro professionalità per la serata. Sono dati davvero alti quelli che contraddistinguono la diffusione di questa neoplasia e ogni azione che può prevenire ed informare diventa utile per la salute di tutti».