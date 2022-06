Prevenzione dei tumori con video e social: premiato il liceo artistico

La lotta ai tumori passa attraverso i giovani e i social network: "Prevenire è meglio che curare", progetto pilota ideato da Lilt Treviso, è stato presentato lunedì 6 giugno nella sala convegni dell'ospedale Ca' Foncello.

Il progetto

Protagonisti assoluti dell'iniziativa gli studenti di quinta "E" del liceo artistico di Treviso, accompagnati dalla dirigente scolastica Sandra Messina e dai docenti Alessandro Speranza e Chiara Toffolo che hanno seguito gli alunni nella realizzazione dei progetti multimediali. L'idea è stata quella di creare contenuti social dedicati alla prevenzione contro i tumori affidandosi alla creatività degli studenti. In soli due mesi i ragazzi di quinta hanno prodotto video ed immagini che, nei prossimi mesi, verranno utilizzati per le campagne di prevenzione sulle pagine social di Lilt Treviso. Tra i progetti presentati oggi locandine, immagini e brevi contenuti video accumunati da un unico, importantissimo, messaggio: limitare gli eccessi e adottare uno stile di vita il più possibile sano partendo da un'alimentazione corretta. Un progetto che, grazie al sostegno di Banca Prealpi, è valso al liceo artistico un premio in denaro di 2.500 euro. «Li useremo per comprare nuove attrezzature e libri per la nostra biblioteca scolastica» ha detto la dirigente scolastica, Sandra Messina.

I commenti

Presenti all'incontro di oggi il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, che ha voluto sottolineare l'importanza del mettere al centro i giovani dimostrata da quest'iniziativa. Il presidente di Lilt Treviso, Alessandro Gava, insieme al dottor Christian Rizzetto, consigliere provinciale Lilt, ha sottolineato invece come ogni anno l'associazione riesca a coinvolgere in progetti o attività di prevenzione circa 27mila studenti nella sola provincia di Treviso. A chiudere l'incontro l'onorevole Angela Colmellere che si è rivolta agli alunni del liceo artistico con queste parole: «Sono molto felice di essere qui oggi perché avete dimostrato un forte senso del dovere. Avete regalato del bene alla comunità. Questo progetto ha il merito di aver avvicinato i ragazzi al mondo della Salute, spingendoli a trovare nuovi modi e forme di comunicazione per raccontare la prevenzione. Cercare il nostro equilibrio e avere senso della misura sono due insegnamenti che non devono valere solo per questo progetto ma per la vita di ognuno noi».