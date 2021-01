Ex tronista di Canale 5 vince il concorso comunale ma non viene assunta

Un errore "insuperabile" nella prova scritta per l'assunzione a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato nel Comune di Vittorio Veneto, tale da impedire l'assunzione già comunicata settimane prima. Come riportano i quotidiani locali sarebbe questa la motivazione che l'Amministrazione comunale avrebbe dato alla vincitrice del concorso Anna Turchetto, ex tronista del programma televisivo Uomini & Donne su Canale 5. La donna trevigiana, che aveva partecipato al concorso nel settembre 2020 e che avrebbe dovuto iniziare poi l'incarico a ottobre, è invece rimasta sorpresa quando a novembre il Comune le ha comunicato che non poteva più procedere alla sua assunzione.

La "giustificazione" addotta dal Comune, oltre che l'improvvida tempistica, hanno però fatto storcere il naso alla Turchetto che ha subito richiesto, con il suo avvocato e con l'aiuto del consigliere comunale del PD Marco Dus, un accesso agli atti per capire cosa sia esattamente successo. La donna, che ha tra l'altro disconosciuto ufficialmente la prova scritta incriminata (in quanto non firmata e dunque non la medesima da lei redatta in sede d'esame), ha difatti il sospetto che questo cambio di intenti da parte del Comune sia dovuto al suo passato da tronista e alla foto sexy che circolano in rete, forse non adatte per un messo comunale. In ogni caso, in attesa della valutazione su un eventuale ricorso, la Turchetto ha comunque deciso di aprire una segnalazione in Procura affinché si valuti nel dettaglio quanto accaduto.