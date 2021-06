Euro 2021, maxischermo al Parco Spinade per tutte le partite dell'Italia

Motta di Livenza riparte dagli Europei di calcio: nell'area in Viale al Donatore saranno trasmesse tutte le partite della Nazionale a cominciare da Turchia-Italia, in programma venerdì 11 giugno alle 21

Venerdì 11 giugno inizia l'avventura della Nazionale Italiana di calcio a Euro 2021. Turchia-Italia si giocherà alle ore 21 e segnerà il debutto degli Azzurri di Roberto Mancini nella competizione. In molti si sono già organizzati per seguire la partita in compagnia. A Motta di Livenza, per esempio, ci sarà la possibilità di seguire tutte le partite della Nazionale, ad ingresso gratuito, nell'area verde di Parco Spinade in Viale al Donatore. L'inziativa si chiama "Euro Park Fest" ed è stata fortemente voluta da Comune e Pro Loco.

L'ingresso al parco sarà consentito dalle ore 18, posti a sedere liberi davanti al maxischermo posizionato nel parco. All'interno dell'area verde non mancheranno chioschetti ed aree ristoro: saranno presenti i bar Be-Live e Ideale, oltre ai cuochi di Shama specializzati in carne alla griglia. Calendario alla mano, si inizierà venerdì sera, alle ore 21, con Turchia-Italia in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Sabato saranno trasmesse ben tre partite: gli Azzurri torneranno in campo mercoledì 16 giugno alle ore 21 contro la Svizzera e domenica 20 giugno alle ore 18 contro il Galles. A Motta di Livenza non hanno dubbi: il più tifato tra i giocatori della Nazionale sarà Bryan Cristante, originario di San Vito al Tagliamento, ma cresciuto nel settore giovanile della Liventina. Non ci resta che dire: "Forza Azzurri"