Turismo "genealogico": ecco il ponte tra Castelfranco Veneto ed il Brasile

Il sindaco di Castelfranco Veneto ha incontrato questa mattina la dottoressa Catia Dal Molin, ricercatrice italo-brasiliana di quarta generazione, nata nel sud del Brasile e promotrice del cosiddetto turismo genealogico. Un incontro cordiale per rafforzare i rapporti tra la comunità brasiliana - costituita da molti discendenti italiani e veneti in particolare immigrati nel Sudamerica - e l’amministrazione comunale castellana.

“Per me è stato un onore nel corso del mio ultimo viaggio poter portare alla mia gente, i veneti del sud del Brasile, un pezzettino dell’Italia, un pensiero dalla terra dei nostri antenati - afferma Catia Dal Molin -. Questo è il mio contributo nel tenere vivo il rapporto con i discendenti dei veneti. Volentesi ho consegnato le lettere e i gagliardetti del Comune di Castelfranco Veneto, ai sindaci e assessori dei Comuni brasiliani, ai rappresentanti delle associazioni, ai musei etnografici e agli archivi storici, durante gli eventi organizzati sul Turismo delle radici, negli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, in Brasile”.

Aggiunge il sindaco, Stefano Marcon: “Queste occasioni sono utili per sottolineare e rapportare i legame con le comunità nate sulla scorta delle migliaia di famiglie che hanno deciso decenni fa di lasciare il nostro Paese in cerca di un destino migliore. Per molti fu una scelta definitiva che permise loro di mettere radici in terra straniera, non senza difficoltà e sacrifici. E’ un piacere ricevere le loro testimonianze, conoscere i luoghi dei nonni e bisnonni e ricostruire parte della loro (e anche nostra) storia. Un oceano ci separa ma la nostra storia, cultura, lingua e tradizione ci unisce”.