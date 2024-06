Veneto Orientale, quasi due milioni di turisti nei primi tre mesi del 2024: «Boom di stranieri»

Il Veneto si conferma prima regione turistica italiana anche nel primo trimestre del 2024 dopo il boom del 2023. I dati da gennaio a marzo di quest’anno registrano infatti per arrivi e presenze una crescita, rispettivamente, del +12% e del +12,6% rispetto allo stesso periodo 2023, pari a 2.968.562 arrivi e 7.394.995 presenze. Altrettanto intensa la performance del turismo nelle province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso: da gennaio a marzo 2024 l’area del Veneto Orientale ha registrato nel complesso 1.891.138 arrivi (+20,5% rispetto allo stesso periodo 2023) e 4.400.245 pernottamenti (+11,5%; fonte: Regione Veneto), agganciando e ampiamente superando i numeri del 2019 (+7,8% gli arrivi, +6,1% le presenze), ultimo anno non influenzato dalla pandemia.

L'analisi

I numeri del turismo veneto in tutto il 2023 erano stati di 21.059.179 arrivi (13.566.942 nel Veneto Est) e 71.896.863 presenze (46.944.721 Veneto Est), in crescita significativa sul 2022 (arrivi +16,1%, presenze +9,1%) e anche rispetto al 2019 (+4,3% e + 0,9%). Una performance nella quale spiccano gli incrementi di arrivi nelle città d’arte (+22,7%) e in montagna (+115,3%), seguite da terme (+10,2%), lago (+8,8%) e mare (+7,6%). Turismo balneare risultato invece in testa per presenze (quasi 26 milioni), seguito da città d’arte (24,5 milioni), lago (14 mln), montagna (4,5 mln) e terme (2,8 mln). Tornando al 2024, buone le prospettive anche per l’imminente stagione estiva, con la stima di un ulteriore incremento di arrivi e presenze soprattutto internazionali, in Italia e in una regione leader del Bel Paese come il Veneto, con flussi crescenti anche da Paesi come Polonia e Repubblica Ceca accanto a quelli consolidati da Stati Uniti, Germania, Francia e Austria (fonte: Demoskopika). Il Veneto, con un tasso di turisti stranieri pari al 64,7%, è anche la regione italiana con il più alto livello di internazionalizzazione dei flussi turistici, in prevalenza da Germania, Stati Uniti, Austria, Francia e Regno Unito, davanti al Lazio (62,1%) e al Trentino Alto Adige (55,7%, fonte: Demoskopika).

Il commento

«Siamo positivi sulla stagione estiva che si sta aprendo, anche per l’effetto del primo taglio dei tassi e la riduzione dell’inflazione che dovrebbe calmierare i prezzi e quindi incrementare la possibilità di vacanza per un numero crescente di persone - commenta Salvatore Pisani, Presidente Gruppo Turismo e Cultura di Confindustria Veneto Est -. Dobbiamo inoltre considerare che in una fase di congiuntura rallentata, il turismo conferma il suo ruolo essenziale per la tenuta dell’economia e dell’occupazione e quindi per il Veneto un asset insostituibile per tutto il territorio. La nostra regione offre insieme tutte le migliori occasioni di visita e svago e accanto alle mete più note si stanno sviluppando nuove mete e nuovi modelli di esperienza turistica in tutto il territorio. La programmazione dei flussi verso le destinazioni più visitate dovrebbe perciò essere vissuta come un’opportunità anziché come un limite. Il Veneto - continua Pisani - presenta una varietà unica di proposte turistiche concentrate nello stesso territorio, dal mare alla montagna, dalle città d’arte alle terme ai laghi a cui si aggiungono l’offerta enogastronomica, trekking e percorsi ciclabili, musei d’impresa, shopping e molto altro. Questo è naturalmente una grande risorsa e richiede di trasmettere e promuovere cultura imprenditoriale e professionale specifica alle giovani generazioni, capace di innovare costantemente la nostra offerta ai diversi segmenti di visitatori, italiani e internazionali. È in corso una collaborazione con i corsi dedicati al turismo promossi dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Abbiamo inoltre riscontrato un crescente interesse in questi primi mesi per il turismo culturale e come Gruppo di Confindustria Veneto Est che rappresenta insieme le imprese turistiche e quelle culturali abbiamo avviato una partnership con ITS Academy Turismo Veneto per il corso di specializzazione biennale Art & Culture A.I. volto a formare esperti della produzione culturale in grado di utilizzare nuove tecnologie per la fruizione del bene culturale».