Lascia un messaggio al bar: «Grazie, ho vinto quasi due milioni di euro»

«L'ho trovato questa sera, chiudendo il bar». Con queste parole Fabrizio Tiozzo, titolare de "La Terrazza bar 92" a Salvarosa di Castelfranco Veneto, ha pubblicato la foto del messaggio di ringraziamento che un cliente gli ha voluto lasciare rimanendo anonimo.

Con una schedina di pochi euro del "Turista per sempre", il giocatore si è assicurato una rendita di quasi due milioni di euro che gli verrà consegnata nell'arco di vent'anni. «Ho vinto un milione e 840mila euro!» ha scritto lo sconosciuto vincitore con un pennarello sulla fotocopia della schedina con il logo del "turista" apparso per ben due volte. «Chiamerò Lottomatica» aveva scritto, sempre su Facebook, il titolare del bar. La somma è una delle più alte mai vinte nella storia del "Turista per sempre". Solo 12 schedine in tutta Italia consentono una vincita così elevata. Se Lottomatica darà conferma della vincita, il cliente de "La Terrazza bar 92" riceverà subito 300mila euro, poi 6mila euro al mese per i prossimi vent'anni ed infine altri 100mila euro a fine saldo.