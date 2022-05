Tutti a scuola a piedi o in bici: giornata green per gli studenti di Treviso

Venerdì 20 maggio a Treviso ci sarà la giornata "Tutti a scuola a piedi e in bici", un'iniziative che coinvolgerà gli studenti di elementari e medie del capoluogo.

L'evento promosso dal Comune di Treviso insieme a Fiab, vuole mantenere vivo il rapporto con le scuole in materia di mobilità sostenibile e promuovere spostamenti all’insegna del benessere e della sostenibilità. “Tutti a scuola a piedi e in bici” coinvolgerà le scuole primarie e secondarie di primo grado di Treviso invitando bambini e ragazzi a raggiungere la scuola a piedi o in bici. Agli studenti fuori comune verrà chiesto di percorrere a piedi l’ultimo “miglio”, il tratto di strada dall’area parcheggio adeguata alla scuola. Le scuole potranno inoltre individuare aree di sosta aggiuntive per le bici all’interno dei cortili. Nella stessa giornata le scuole potranno effettuare un sondaggio attraverso il quale registrare le modalità di trasporto utilizzate dai ragazzi. La scuola con il maggior numero di spostamenti “green” sarà premiata con un attestato di riconoscimento. Per la realizzazione dell’evento sarà coinvolta anche la polizia locale che individuerà i punti da presidiare nei pressi delle scuole.