TVBurger lascia Porta San Tomaso: al suo posto la pizzeria grill "Neps"

Fine di un'epoca in centro a Treviso: a partire dal mese di ottobre l'hamburgheria TVBurger, a pochi passi da Porta San Tomaso, chiuderà i battenti per lasciare spazio a una nuova catena di ristoranti specializzata in grill e snack: la jesolana "Neps".

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", l'accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto nelle scorse settimane dopo che, da alcuni mesi, le voci di una possibile chiusura di TVBurger avevano iniziato a circolare tra gli addetti ai lavori. La data di apertura del nuovo locale è già stata fissata per lunedì 2 ottobre. TVBurger al momento è chiuso per ferie e riaprirà dopo Ferrragosto nella giornata di giovedì 17. Attività avviata nel 2015 da Loris Gatto con il socio Marco Rubinato, TVBurger è diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti di questo tipo di cucina, grazie anche alla sua posizione strategica. La proposta di cambio gestione arrivata dal litorale jesolano ha messo però fine a un pezzo di storia del centro, pronto ad accogliere un nuovo locale. "Neps" è un acronimo che sta per "Non è possibile subito". Catena avviata nel 2017 "Neps" conta oggi due sedi in Via Bafile a Jesolo dove propone pizzeria e grill. Un modello pronto a essere esportato anche nella Marca. Loris Gatto invece, chiusa l'hamburgheria a Porta San Tomaso, continuerà a gestire il "Ca' della Luna" a Montebelluna con ben 300 coperti all'interno della barchessa Manin.