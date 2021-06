Ubriaco crolla a terra davanti al bar, nessuno dei clienti lo soccorre

Venerdì 18 giugno, verso le 19.30, in piazza San Rocco a Motta di Livenza un ragazzo in bicicletta, visibilmente ubriaco, è caduto a terra procurandosi una botta sulla spalla, varie escoriazioni e sangue dal gomito.

Il fatto è avvenuto davanti ad un noto bar di Motta, dov'erano sedute 19 persone. Nessuno di loro si è alzato per soccorrere il giovane. Provvidenziale l'intervento sul posto di un avvocato che, uscito a quell'ora dallo studio, ha assistito incredulo alla caduta prestando i primi soccorsi al ragazzo. Questa la sua testimonianza, pubblicata poco doposu Facebook: «Non c'è stato nemmeno uno dei clienti del bar che sia venuto a darmi una mano o ad accertarsi delle condizioni del ragazzo, chiedendo se c’era bisogno di qualcosa. Mi sono affrettato a soccorrerlo raccogliendolo da terra, in mezzo alla strada. Era completamente ubriaco, non stava in piedi. Voleva risalire in bici ma, facendolo ragionare, sono riuscito a fargliela mettere dentro al mio ufficio così che nessuno potesse rubargliela. Subito dopo mi sono offerto di accompagnarlo a casa. È un ragazzo di Motta di Livenza, avrà poco più di trent’anni. Salito nella mia auto improvvisamente si è messo a piangere, singhiozzando talmente tanto da non riuscire a parlare. Gli ho chiesto perché fosse così ubriaco e cosa gli stesse succedendo. Si è confidato subito. Mi ha raccontato di una brutta storia familiare. Ho cercato di dargli dei consigli che ha ascoltato e promesso di mettere in atto. Arrivati davanti a casa sua mi ha abbracciato forte, come si abbraccia un fratello che parte, mi ringrazia, si ferma all’ingresso e continua a salutarmi con la mano fino a quando esco dalla sua vista. Mi ha tolto il cuore».