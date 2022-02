Aiuti all'Ucraina, Asolo in prima linea: «Decine di offerte dai cittadini»

«In queste ore molti cittadini asolani si stanno offrendo di aiutare nei modi più svariati la popolazione ucraina: è un'ottima cosa» commenta il sindaco Mauro Migliorini. Asolo con diverse associazioni, persone, enti, comuni sta lavorando su due fronti internazionali: Ucraina e Polonia.

Per la guerra in Ucraina, con il coordinamento del Consolato ucraino, si stanno predisponendo liste di materiale utile: dai prodotti per l'igiene, agli alimenti, da prodotti per le medicazioni ai farmaci. Quando la catena degli aiuti sarà pronta il sindaco provvederà ad avvisare la cittadinanza senza intasare i centri di smistamento anziché snellirli.

Asolo è poi impegnata anche negli aiuti alla Polonia, attraverso il coordinamento Cittaslow Poland. «Siamo in contatto diretto con 40 municipi: come vedete dalle foto, stanno raccogliendo, sistemando, organizzando diverso materiale. Anche in questo caso, quando lo riterranno opportuno e necessario, siamo pronti a fare la nostra parte, con quanto ci sarà chiesto direttamente dal campo» conclude Migliorini. Il Comune di Asolo, infine, è in contatto anche con il consolato di Romania a cui ha dato piena disponibilità di aiuto e cooperazione.