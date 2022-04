Ucraina, oltre 13mila rifugiati in Veneto: 2.544 sono nella Marca

Continua ad aumentare il numero di profughi ucraini registrati dalle Prefetture dalle prefetture del Veneto. In base all'ultimo rilevamento di lunedì 11 aprile sono 13.543 i rifugiati arrivati in Veneto di cui 2.544 nella sola provincia di Treviso.

Il numero di tessere sanitarie Stp (stranieri temporaneamente presenti) rilasciate a livello regionale è di 12.446. Il numero di tamponi effettuati da inizio emergenza è invece pari a 22.325, i (+138) profughi che hanno ricevuto almeno un tampone sono 16.827 e il tasso di positività pari al 3,6%. Le persone sottoposte a tampone sono per il 35,8% minori di 14 anni, 51,1% tra 15 e 49 anni, 13,1% Over 50. Di questi 70,8% femmine e 29,2% maschi. Le vaccinazioni somministrate sono 4.269 (65,4% vaccino anti Covid) a 3.132 profughi. Le persone vaccinate sono per il 24,8% minori di 14 anni e per il 75,2% maggiori di 14 anni: 75,2%. I profughi attualmente ospitati negli hub regionali di prima accoglienza sono 290 così suddivisi: 25 a Isola della Scala, 52 a Valdobbiadene, 80 a Noale, 31 ad Asiago e 102 a Monselice. La residua disponibilità è di 657 posti. Infine, per quanto riguarda l’offerta di alloggi, i veneti che hanno compilato il form per la disponibilità sono 5.431 per un’offerta complessiva di 12.652 posti letto. Le donazioni a sostegno dell’emergenza Ucraina versate sul conto corrente della Regione Veneto hanno superato quota 692mila euro con 3.075 offerte.