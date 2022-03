Ucraina, quattro centri accoglienza operativi nella Marca

Accoglienza sempre più diffusa in provincia di Treviso per aiutare donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Fino ad oggi la Marca è la provincia che ha accolto il maggior numero di rifugiati in Veneto, quasi 800 in poco più di due settimane.

L'Ulss 2 ha attivato quattro centri accoglienza nel territorio, dalla Madonnina di Treviso passando per i centri vaccini di Villorba, San Vendemiano e Asolo, adibiti per l'occasione alla prima accoglienza e al controllo sanitario dei rifugiati in fuga dalla guerra. Giovedì 10 marzo la nuova ordinanza del Governatore Zaia ha reso obbligatorio il tampone per tutti i profughi che arriveranno in Veneto. Nove le persone arrivate dall'Ucraina risultate postive asintomatiche: al momento si trovano all'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene dove passeranno il periodo di isolamento fiduciario previsto dalla legge. Alla Prefettura di Treviso il compito di gestire l'accoglienza diffusa dei rifugiati.