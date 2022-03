Ucraina, fiaccolata per la pace a Montebelluna mercoledì sera

Una fiaccolata per la pace: questa l'iniziativa promossa dal Comune e dalle parrocchie di Montebelluna per domani sera, mercoledì 2 marzo. L'appuntamento è per le ore 20.45: la fiaccolata durerà un'ora.

Un evento simbolico per dire no alla guerra in Ucraina pericolosa per il futuro dell’Europa e del mondo intero e sostenere il popolo ucraino. Il ritrovo è previsto davanti al Municipio per proseguire a piedi verso il Duomo (chi partecipa deve munirsi di torcia) dove ci sarà un momento di raccoglimento assieme al Prevosto, Don Antonio Genovese. Oltre alle rappresentanze politiche, molte sono le associazioni del territorio che hanno già aderito: Il Coordinamento volontariato, Alpini Montebelluna, Combinazioni, Cineforum Gagliardi, Jaja Music scuola di canto musica, Apertamente, Cooperativa Pace e Sviluppo/Altromercato Treviso, Anpi "Antonio Boschieri" di Montebelluna, Cgil, Cisl, Uil, Comitato di Quartiere Guarda e Biadene/Pederiva, Scout, Cinema Eden Italia. Per il tempo strettamente necessario per il passaggio della fiaccolata, è sospeso il transito veicolare sul percorso Municipio – Duomo di Montebelluna (Corso Mazzini – via XXX Aprile).