Ucraina, oltre 11mila profughi in Veneto: 234 i minori non accompagnati

Il numero di profughi ucraini arrivati e rimasti in Veneto dall'inizio della guerra è di 11.459 persone. Di queste, 234 sono minori non accompagnati. Le tessere sanitarie temporanee (STP) rilasciate dalle Prefetture del Veneto sono 11.379: 2.465 quelle in provincia di Treviso. I tamponi effettuati complessivamente sono stati 21.207 (+255) con un tasso di positività al 3,5%. Al tampone si sono sottoposti per il 70,7% donne e per il 29,3% uomini. Gli Under 14 rappresentano il 35,9% degli arrivi, mentre tra i 15 e 49 anni il 51%. Le vaccinazioni effettuate sono complessivamente 3.681 (65% vaccino anti Covid) a 2.847 profughi. Il 23,2% delle vaccinazioni è stato effettuato su minori di 14 anni, il 76,8% su maggiori di 14 anni.

I profughi ospitati negli hub di prima accoglienza della Regione sono complessivamente 218 (5 ad Asiago, 28 a Isola della Scala, 86 a Monselice, 45 a Noale e 61 a Valdobbiadene). Per quanto riguarda la disponibilità a offrire ospitalità a chi fugge dal conflitto in Ucraina, le persone che hanno compilato il form della Regione sono 5.306 per un’offerta complessiva di 12.406 posti letto. L'importo delle donazioni versato sul conto corrente regionale ha superato quota 687mila euro grazie a 3.054 donatori.