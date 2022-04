Torna in Ucraina per il funerale del padre: 58enne bloccato al confine

Nessuna soluzione in vista per il caso del cittadino italo-ucraino, da trent'anni residente a Mogliano Veneto, volontario di Mediterranea Saving Humans, bloccato domenica 3 aprile dalle Guardie di Frontiera al valico di Korczowa.

«Volodymyr era arrivato a Leopoli due giorni prima dell'inizio dell'aggressione russa, per i funerali di suo padre - racconta Elena Fusar Poli, di Mediterranea Saving Humans -. Dopo lo scoppio della guerra si era fermato ad assistere donne e bambini profughi. Nelle ultime ore stava rientrando in Italia proprio accompagnando il convoglio della seconda missione "Safe Passage" di Mediterranea. In questo momento siamo riusciti - continua la capomissione - a far entrare in Polonia tutti i profughi, donne e minori, che viaggiavano con noi. Un gruppo di nostri attivisti resterà invece in Ucraina a fianco del 58enne, finché la situazione non si sarà risolta. Possiamo contare sulla piena collaborazione dell'ambasciata Italiana a Leopoli, ma a questo punto serve un deciso intervento del Governo italiano a protezione di un suo cittadino, impegnato in attività umanitaria» conclude Elena Fusar Poli.