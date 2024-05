Prosecco, vittoria storica sul Prosek: regolamento Ue sulle Ig chiude il caso

"Nessuno potrà più usare come menzione tradizionale un termine che evoca il nome di una Indicazione geografica di un altro Stato membro". Si è chiuso con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale europea del 23 aprile scorso del nuovo regolamento (da oggi attuativo) sulle indicazioni geografiche il caso “Prosecco contro Prosek”, con la definitiva vittoria delle bollicine venete.

«Il gioco di squadra alla fine paga sempre. Ci siamo mossi come si doveva andando a dar vita a degli esposti come Coldiretti Treviso e insieme a Coldiretti veneto e Consorzio agrario di Treviso e Belluno» così Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso «Saluto con grande soddisfazione la pubblicazione del testo del Regolamento UE nella Gazzetta Ufficiale Europea che limita definitivamente l’uso ingannevole del nome Prosek sulle etichette croate o di qualsiasi altro Stato membro. La questione era non creare un precedente in cui ognuno potesse inventarsi un nome che rubava l’identità ad un territorio ed alla sua storicità produttiva. Questa normativa va a tutela dei produttori ma anche dei consumatori di tutto il mondo che non devono essere tratti in inganno da assonanze che possano confondere le loro scelte».

«Prosek dossier chiuso: questo nome è nostro e nessuno potrà mai utilizzalo in Europa come ‘menzione tradizionale’ per indicare un vino che vuole solamente evocare le nostre bollicine, ma non ha nulla di Veneto. Il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche Ig mette, quindi, la parola fine a una sgradevole vicenda e questo risultato è frutto di una grande lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni di categoria e consorzi che in tutte le sedi hanno difeso non solo un brand, ma un vino che esprime la storia e l’identità del Veneto». Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annunciando la pubblicazione del testo del Regolamento dell’UE nella Gazzetta Ufficiale Europea, che limita definitivamente l’uso ingannevole del nome Prosek sulle etichette croate o di qualsiasi altro Stato membro, generando confusione tra i consumatori. «Ci tengo anche a ricordare che Prosek è un nome che ci appartiene. C’è una riserva del nome con un decreto del 2009 che firmai quand’ero Ministro, riconosciuto dall’Europa, e c’è il pronunciamento dell’Unesco che, nel 2019, ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene – prosegue il Governatore -. Ma c’è pure una motivazione storica: le prime citazioni del nome ‘Prosecco’, con riferimento al vino, risalgono infatti al XIV secolo, ed esiste una cartina geografica storica in cui la città di Prosecco, situata poco a occidente di Trieste, è denominata Proseck, in ragione dell’assoggettamento, in quel periodo storico, dell’area al dominio asburgico».

Chiaramente soddisfatto per il risultato il senatore Luca De Carlo (Fratelli d'Italia), Presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: «Registriamo un altro grande risultato a livello europeo dell'Italia. La lotta per la difesa dei nostri prodotti nazionali è sempre stata una delle priorità del Governo Meloni, e questa vittoria è il frutto del grande lavoro svolto in questi anni dal Ministero dell'Agricoltura e dai consorzi di tutela. Grazie all'Italia, al Presidente Meloni e al Ministro Lollobrigida da oggi in Europa non ci sarà più spazio per denominazioni evocativi o per prodotti che vogliono richiamare – solo nel nome e non certo nella qualità – le eccellenze italiane».

«Ci sono voluti oltre due anni di lavoro in cui, per una volta, il nostro Paese ha mostrato compattezza e unitarietà. Prima in commissione Agricoltura del Parlamento europeo, poi in Plenaria e infine nel dialogo con il Consiglio europeo e la Commissione. Il nuovo Regolamento sulle Indicazioni geografiche pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea esclude qualsiasi evocazione, anche solo nel nome, a produzioni tutelate con il marchio Ig. È il caso del vino croato chiamato Prosek che richiama in modo fin troppo furbo il nostro Prosecco». Lo afferma l'eurodeputata del Partito democratico, Alessandra Moretti e, nel sottolineare il lavoro di squadra dei parlamentari europei e dei Governi italiani dal 2021 a oggi, dice: «Credo sia corretto riconoscere l'incessante lavoro del collega Paolo De Castro nell'ambito della commissione Agri, che in qualità di relatore del provvedimento di modifica del regolamento sulle indicazioni geografiche ha saputo convincere la maggioranza dei deputati delle ragioni italiane».

«L'entrata in vigore del Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche mette un punto definitivo all'annosa diatriba sul tema Prosek restituendo, così, al Prosecco l'unicità che merita e liberando i produttori veneti dallo spettro delle imitazioni. Un risultato, questo, che arriva a margine di uno straordinario lavoro di squadra tra consorzi di tutela, associazioni di categoria e ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per cui, da veneta, sono particolarmente fiera. Questa è l'ennesima dimostrazione che il Governo Meloni ha davvero riportato la filiera agricola al centro dell'agenda di governo e così la tutela e salvaguardia delle eccellenze italiane. Non solo slogan ma fatti che incidono positivamente sul lavoro quotidiano delle tantissime realtà produttive vanto nazionale». E' quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Marina Marchetto Aliprandi.

«La questione Prosek è definitivamente chiusa: con il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche Ig, non c’è e non ci sarà nessuno spazio per le taroccate. Di Prosecco ce ne è uno, il nostro. L’uso ingannevole del nome Prosek sulle etichette avrebbe generato confusione tra i consumatori e un pesante danno di immagine e al nome del nostro Prosecco. Senza considerare che se l’iter non fosse stato fermato, come poi oggi è effettivamente avvenuto, ci saremo trovati di fronte ad un affronto anche verso l’Unesco che, nel 2019, ha dichiarato Patrimonio dell’Umanità le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. La giornata di oggi è una vittoria del Veneto e del Made in Italy» così Alberto Villanova, capogruppo Lega in regione Veneto.

«Finalmente si conclude la vicenda relativa al nome Prosecco, su cui ci siamo impegnati come delegazione italiana del Partito Democratico al Parlamento Europeo negli scorsi mesi, con un mio personale impegno politico all'interno del gruppo S&D in qualità di vicepresidente» con queste parole Elisabetta Gualmini, eurodeputata Pd del collegio nord-est, ha commentato le notizie relativa alla pubblicazione del testo del Regolamento dell'UE nella Gazzetta Ufficiale Europea, dopo l’approvazione in plenaria dello scorso aprile «Nel regolamento si stabilisce che nessuna menzione tradizionale simile o anche solo evocativa di un’Indicazione Geografica (Prosek altro non eÌ che la traduzione in lingua croata del termine Prosecco) possa essere registrata, obbligando la Commissione ad intervenire per invalidare e cancellare eventuali registrazioni di menzioni tradizionali già avvenute, in contrasto con questo principio».