Uffici comunali aperti tutto il giorno la vigilia di Ferragosto: «Agevolati i cittadini»

A tre mesi dalla nomina del nuovo sindaco Valentina Pillon, gli uffici dei Servizi alla Persona del comune, non fanno il tanto diffuso “ponte” di Ferragosto e sono aperti tutto lunedì 14 agosto.

«Abbiamo accolto l’esigenza di tanti cittadini che per motivi lavorativi non riescono a recarsi presso gli uffici comunali durante le consuete settimane lavorative e avrebbero approfittato dei giorni di ferie per recarsi in Comune - spiega il Sindaco - e in accordo con il personale che si è dimostrato disponibile e comprensivo, abbiamo ritenuto importante non sospendere il servizio». Successo per gli accessi allo sportello dei servizi demografici dove la nuova amministrazione sta intervenendo per ridurre i tempi di attesa e rendere più efficace le procedure. Operativi anche sindaco, assessori e consiglieri che stanno lavorando senza interruzioni con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, accogliere più utenti e accorciare la distanza tra amministrazione e cittadini.