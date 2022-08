Manca l'acqua: chiudono gli uffici postali della Pedemontana del Grappa

Poste Italiane ha annunciato che, a causa dell'interruzione della fornitura d'acqua nella sola giornata di lunedì 29 agosto, gli uffici postali di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Fonte Alto, Monfumo, Paderno del Grappa, Possagno e Semonzo resteranno chiusi.

Per i servizi di Poste Italiane ci si potrà rivolgere agli Uffici Postali di Romano d’Ezzelino, Pederobba, San Zenone, Maser oppure, con orario continuato 8.20-19.05 alle poste centrali di Bassano del Grappa. Nella giornata di chiusura rimarranno in funzione gli sportelli automatici Postamat, disponibili presso gli Uffici Postali di Borso, Crespano, Fonte, Paderno e Possagno, per prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti.