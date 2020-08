Postamat fatto esplodere dai ladri, sportello temporaneo

Da giovedì 27 agosto sarà operativa in via Canova a Fonte una struttura provvisoria che ospiterà l’ufficio postale di Fonte, chiuso dal primo agosto in seguito all'esplosione dello sportello Postamat.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sede temporanea garantirà ai cittadini la normale fruizione di tutti i servizi di Poste Italiane, compreso il ritiro delle raccomandate e rispetterà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.